Москва, , 18:35 — REGNUM Александр Мясников — известный врач и телеведущий — рассказал в эфире на телеканале «Россия 1» об опасности сосудосуживающих капель при насморке.

Он предупредил, что длительное применение этих лекарств чревато зависимостью.

«Вы капаете, и вам помогает, а ведь что происходит? Вы себя подсаживаете быстрее, чем на наркотики», — считает Мясников. После окончания действия капель заложенность носа возвращается, причем в более тяжелой форме, добавил он.

Некоторые пациенты снова прибегают к подобным лекарствам, и таким образом возникает зависимость.

«Это называется медикаментозный ринит, это вызывает серьезные проблемы … потом уже надо принимать гормоны, надо принимать специальное лечение на протяжении недель», — добавил Мясников.

Он добавил, что сосудосуживающие капли следует использовать не более 3−5 дней подряд.

Ранее Мясников также другое опасное последствие сосудосуживающих капель. Он предупредил, что такие лекарства могут негативно влиять на сердце и почки.