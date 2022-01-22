Нур-Султан, , 18:32 — REGNUM По делам о терроризме и массовых беспорядках в Казахстане арестованы 464 человека. Об этом, как передает Tengrinews. kz, сообщил заместитель начальника первой службы генеральной прокуратуры страны Елдос Килымжанов на пресс-конференции.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«На сегодня следственно-оперативной группой расследуется 819 уголовных дел, в том числе 45 по актам терроризма, 36 по массовым беспорядкам и 15 убийств, — сказал Килымжанов. — Также дела расследуются по фактам грабежей, краж, хищения оружия, применения насилия в отношении сотрудников органов правопорядка и другим. По этим делам задержаны 970 подозреваемых».

Представитель надзорного органа добавил, на дела по терроризму и массовым беспорядкам приходится наибольшее число арестованных — это 464 лица.

Как передавало ИА REGNUM, 21 января президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что первопричиной январских беспорядков в Казахстане стал недопустимый разрыв между доходами богатых и бедных.