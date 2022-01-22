Цхинвал, , 18:23 — REGNUM В год своего юбилейного 90-летия, в ЮОГУ планируют провести в течение 2022 года ряд значимых для республики мероприятий. Уже в этом году при университетской библиотеке будет создана Книжная палата.

Флаг Южной Осетии

В ЮОГУ под руководством ректора Вадима Тедеева состоялось совещание по вопросу открытия книжной палаты при университетской библиотеке с участием заведующих кафедрами: осетинской литературы Гацыра Плиева, русской и зарубежной литературы Мананы Парастаевой, международной журналистики Хансиат Кодалаевой, осетинского языка и общего языкознания Юрия Дзиццойты, президента АПРЯЛ, заведующей кафедры русского языка Залины Тедеевой, руководителя Русского центра фонда «Русский мир» при ЮОГУ Розы Остаевой, помощника ректора Ланы Гаглоевой, директора медиахолдинга Аллы Джиоевой, начальника отдела информатики Александра Джиоева, директора библиотеки ЮОГУ Фатимы Цховребовой. Книжная палата ЮОГУ будет осуществлять деятельность, в рамках которой будет собрана вся научная, учебная, художественная и другая литература, выпущенная учеными, писателями, общественными деятелями Южной Осетии. Открытие Книжной палаты приурочено к 90-летию ЮОГУ. Планируется создать единый книжный каталог.

Все экземпляры книг, которые войдут в фонд Книжной палаты, одновременно будут и оцифрованы.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы были собраны все труды югоосетинских авторов, — сказал ректор ЮОГУ в ходе совещания. — В какой-то степени, частично, Книжная палата возьмет на себя и функции литературного музея».

Вадим Тедеев проинформировал собравшихся, что идея создания книжной палаты в ЮОГУ и единого каталога всех изданий возникла в ходе их рабочей встречи с главным редактором ИА REGNUM Модестом Колеровым. ЮОГУ будет оказана консультационная и др. помощь в работе, с привлечением профессионалов в обозначенной сфере деятельности.

Библиотека ЮОГУ располагает большим книжным фондом, который постоянно пополняется и создание в ее стенах книжной палаты позволит ее посетителям познать весь богатый потенциал югоосетинских авторов. Книжная палата и её Единый книжный каталог охватит научные издания, монографии, учебники, художественные произведения, фотоальбомы и другие произведения югоосетинских и других авторов, изданные в Южной Осетии: в первой части коллекции — до 1989 года, во второй части — изданные уже в суверенной и независимой Республике Южная Осетия после 1989 года.

Участники совещания обращаются к общественности, ко всем, у кого сохранились и хранятся труды местных авторов, передать экземпляры в дар университету.

«У многих наших граждан дома находятся богатые библиотеки, которые мало кто видит, ими мало кто пользуется. Это неправильно. Все, что создается в ЮОГУ, а это лаборатории, центры, музеи, спортивные секции, ансамбли, — все это делается для народа Южной Осетии и, в первую очередь, для студенческой молодежи. Мы обязаны вернуть молодежи нашей страны интерес к книге», — сказал Вадим Тедеев.

В дальнейшем, по инициативе руководителя Русского центра фонда «Русский мир» ЮОГУ Розы Остаевой и проректора ЮОГУ Залины Тедеевой в ЮОГУ будет создан Литературный музей.

К примеру, уже созданные в ЮОГУ Музеи этнографии и краеведения, зоологии, художественный выставочный зал несут на себе нагрузку не только познавательного, но и научно-исследовательского характера.

Создание Книжной палаты, создание единого каталога всего литературного и издательского наследия Республики станет историческим событием в новейшей жизни Республики. Каждый человек будет иметь возможность ознакомиться с тем богатым литературным наследием, которое оставляют своим гражданам югоосетинские ученые, писатели, общественные деятели, журналисты и др. Об этом сообщает пресс-служба ЮОГУ.