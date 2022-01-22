Киев, , 18:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей страны понять причины неудачи при создании «единой и независимой Украины в 1919 году». Текст выступления Зеленского по случаю Дня соборности опубликован на его официальном сайте.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«История Украины — не только предмет для изучения, важно ее понять, постичь причины действий, осознать их последствия, проанализировать ошибки, провести исторические параллели и сделать правильные выводы. Ответить на вопрос — почему так произошло, что отсчет современной независимой Украины идет не с 22 января 1919 года, и как нам действовать, чтобы этот отсчет больше никогда не прерывался», — заявил Зеленский.

По его словам, чтобы отсчет современной независимой Украины больше никогда не прерывался, требуется единство украинского народа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что руководство СССР «неправильно» освобождало Киев от войск нацистской Германии в 1943 году.

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