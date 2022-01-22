Киев, 22 января 2022, 18:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей страны понять причины неудачи при создании «единой и независимой Украины в 1919 году». Текст выступления Зеленского по случаю Дня соборности опубликован на его официальном сайте.
По его словам, чтобы отсчет современной независимой Украины больше никогда не прерывался, требуется единство украинского народа.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что руководство СССР «неправильно» освобождало Киев от войск нацистской Германии в 1943 году.
Читайте также: Зеленский считает «историей жестокости» СССР освобождение Киева от нацистов