Милан, Италия, , 18:19 — REGNUM 22 января итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Милан» договорился с «Монако» о досрочном выкупе контракта 20-летнего форварда сборной Италии Пьетро Пеллегри.

ФК Милан (сс) Maarten Van Damme

Также сообщается, что сразу после полноценного трансфера Пеллегри в стан «россонери» руководство «Милана» отдаст нападающего в аренду в «Торино». В клубе из Турина Пеллегри проведет остаток сезона.

В текущем сезоне Пьетро Пеллегри принял участие в шести матчах итальянской Серии А 2021/22, проведя на поле суммарно лишь 128 минут.

Пеллегри перешел в «Монако» 27 января 2018 года из «Дженоа» за 20,9 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 20-летнего итальянца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.