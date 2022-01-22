Киев, , 17:59 — REGNUM Власти Германии должны опровергнуть заявление командующего ВМС ФРГ Кая-Ахима Шенбаха о том, что в состав Украины Крым никогда не вернется. Об этом 22 января сообщил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко на странице в соцсети Facebook.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Крымский полуостров может быть потерян лишь в воображении немецкого вице-адмирала, — написал Николенко. — … В связи с этим требуем разъяснения со стороны немецкого правительства, как слова командующего ВМС коррелируют с последовательной поддержкой Германией Крымской платформы».

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава ВМС ФРГ Кай-Ахим Шенбах на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара заявил, что Крым не вернется в состав Украины никогда.

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