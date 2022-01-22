Манчестер, Великобритания, , 17:57 — REGNUM Сегодня, 22 января, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» в матче 23-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет лондонский «Вест Хэм Юнайтед». Игра начнется в 18:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Диогу Далот, Харри Магуайр, Рафаэль Варан, Алекс Теллеш, Фред, Скотт Мактоминай, Бруну Фернандеш, Энтони Эланга, Мейсон Гринвуд, Криштиану Роналду.

«Вест Хэм Юнайтед»: Альфонс Ареола, Владимир Цоуфал, Крейг Доусон, Курт Зума, Аарон Крессуэлл, Томаш Соучек, Деклан Райс, Мануэль Лансини, Пабло Форналс, Джаррод Боуэн, Майкл Антонио.

На данный момент «Вест Хэм», одержав одиннадцать побед и набрав 37 очков, занимает четвертую строчку в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед», имея один матч в запасе и 35 набранными очков, располагается тремя позициями ниже.