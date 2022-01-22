Рига, 22 января, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Латвии намерено продлить режим чрезвычайной ситуации в трёх районах на границе с Белоруссией. Об этом 22 января сообщили в МВД Латвии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

«Режим чрезвычайной ситуации планируется продлить до 10 мая в трёх районах Латвии — Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском, а также в городе Даугавпилсе», — сообщили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, режим ЧС в приграничных регионах Латвии введен в сентябре 2021 года и позволяет пограничникам и правоохранительным органам страны депортировать любого нарушителя границу назад, даже если он просит о политическом убежище. Режим ЧС был продлен в октябре 2021 года до 10 февраля 2022 года.