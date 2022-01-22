Ливерпуль, Великобритания, 22 января, 2022, 17:50 — ИА Регнум. 22 января в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» «Эвертон» принимал «Астон Виллу» из Бирмингема. Матч 23-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 завершился победой подопечных Стивена Джеррарда со счетом 1:0.

Biser Todorov Стивен Джеррард

Единственный мяч гостей на 45+3-й минуте встречи забил 25-летний атакующий полузащитник сборной Аргентины Эмилиано Буэндиа после передачи Люки Диня — 0:1.

Статистика матча («Эвертон"/ «Астон Вилла»)

Удары 15/8

Удары в створ 1/3

Владение 49%/51%

Угловые 9/2

Нарушения 14/16

Составы команд:

«Эвертон»: Пикфорд, Кенни, Холгейт, Мина, Годфри, Грэй, Дукуре (Оньянго, 65'), Гомеш (Аллан, 51'), Таунсенд (Гордон, 56'), Ришарлисон, Калверт-Льюин.

«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Мингс, Конса, Динь, Луис, Макгинн, Коутиньо (Чуквуэмека, 74'), Буэндиа (Хос, 90'), Рэмзи, Уоткинс (Ингз, 79').

«Астон Вилла», одержав восьмую победу в сезоне, набрала 26 очков и поднялась на десятое место. «Эвертон» с девятнадцатью очками остался на шестнадцатой строчке.