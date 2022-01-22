Лос-Анджелес, США, 22 января, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Фильм киностудии Marvel «Вечные», мировая премьера которого состоялась 18 октября 2021 года, стал худшим проектом в истории студии по версии критиков и зрителей.

Marvel Studios Marvel

Картина стала самым низкооцененным фильмом киновселенной Marvel и получил рейтинг 6,5 на сайте Internet Movie Database (IMDb). Ранее худшим проектом по оценкам зрителей являлся «Невероятный Халк» 2008 года с Эдвардом Нортоном («Бойковский клуб», «Американская история X») в главной роли.

За время проката кинокомикс собрал в около 400 миллионов долларов при бюджете в 200 миллионов долларов. Режиссировала картину Хлоя Чжао получившая «Оскар» в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер» за картину «Земля кочевников».