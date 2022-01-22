Киев, , 17:43 — REGNUM На Украине за минувшие сутки выявили 22 473 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 22 января сообщает украинский минздрав.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране составило 3 842 011.

Кроме того, уточняется, что за минувшие 24 часа на Украине от COVID-19 скончались 136 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов составило 99 129.

Напомним, сутками ранее на Украине выявили более 20 тыс. носителей SARS-CoV-2.