На Украине за сутки выявили более 22 тыс. носителей SARS-CoV-2
Киев, 22 января, 2022, 17:43 — ИА Регнум. На Украине за минувшие сутки выявили 22 473 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 22 января сообщает украинский минздрав.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране составило 3 842 011.
Кроме того, уточняется, что за минувшие 24 часа на Украине от COVID-19 скончались 136 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов составило 99 129.
Напомним, сутками ранее на Украине выявили более 20 тыс. носителей SARS-CoV-2.