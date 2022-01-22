Екатеринбург, 22 января, 2022, 17:31 — ИА Регнум. В Екатеринбурге участники прошедшего 22 января пикета требовали от правительства РФ расследовать причины сверхсмертности населения. Акция негодования в связи с низким качеством медицины прошла в парке 50-летия ВЛКСМ, пишут СМИ.

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Мероприятие было согласовано с властями. Граждане обращали внимание собравшихся на негативные последствия оптимизации медицины. «вымиранию населения предшествует оптимизация медицины», — говорилось на одном плакате. А на другом чиновников призывали лечить своих детей в обычных больницах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об избыточной смертности в России заявляла вице-премьер Татьяна Голикова. Примечательно, что в 2011 году эта дама стояла у истоков оптимизации медицины в России.