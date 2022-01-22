Санкт-Петербург, 22 января 2022, 17:32 — REGNUM В Санкт-Петербурге временно закрывали станцию метро «Старая деревня» из-за сильного пожара в административной части здания, расположенной над вестибюлем. Об этом 22 января сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена.
ЧП произошло в 16:50 мск 22 января на станции «фиолетовой» (пятой) линии метро «Старая Деревня».
«На втором этаже административного здания над кассовом залом задымление, вызвана пожарная команда»,— уточнили в пресс-службе.
На время тушения пожара станция была закрыта на вход и на выход.
«Работы по возгоранию завершены, в ближайшее время станция возобновит работу»,— уточнили в метрополитене в 17:23 мск.