Санкт-Петербург, 22 января, 2022, 17:32 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге временно закрывали станцию метро «Старая деревня» из-за сильного пожара в административной части здания, расположенной над вестибюлем. Об этом 22 января сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена.

Vk.com/spb_today Пожар на вестибюлем метро «Старая деревня» в Петербурге. (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

ЧП произошло в 16:50 мск 22 января на станции «фиолетовой» (пятой) линии метро «Старая Деревня».

«На втором этаже административного здания над кассовом залом задымление, вызвана пожарная команда»,— уточнили в пресс-службе.

На время тушения пожара станция была закрыта на вход и на выход.

«Работы по возгоранию завершены, в ближайшее время станция возобновит работу»,— уточнили в метрополитене в 17:23 мск.