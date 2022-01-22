Лос-Анджелес, США, , 17:28 — REGNUM На официальном YouTube-канале IGN Movie Trailers был опубликован второй трейлер заключительного одиннадцатого сезона хоррор-сериала «Ходячие мертвецы».

Зомби Цитата из т/с «Ходячие мертвецы». 2010. США

Главные роли в заключительной сезоне сериала исполнили Норман Ридус («Святые из Бундока»), Мелисса Сюзанн МакБрайнд («Мгла»), Лорен Кохэн («Казанова», «Сверхъестественное») и Джош Макдермитт («Твин Пикс»).

Первые восемь эпизодов заключительного одиннадцатого сезона появятся 13 февраля 2022 года на стриминговом сервисе AMC+. Всего сезон будет включать в себя шестнадцать эпизодов.

Первый сезон серила вышел на экраны 31 октября 2010 года и был показан в онлайн-кинотеатре AMC.