Киев, 22 января, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос раскрыл «сценарий присоединения» Украины к России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Пять-семь аэродромов в радиусе меньше 50 километров от Киева и два аэродрома внутри города (на заводе Антонова и аэродром «Жуляны») позволят россиянам осуществить высадку воздушного десанта», — сказал он в эфире телеканала Ukrlife.TV.

Кривонос добавил, что первый эшелон из вертолетов способен на малых высотах уйти от украинских истребителей и установить контроль над взлетно-посадочными полосами.

На втором этапе военно-транспортные самолеты приземлятся в аэропортах, и все это может произойти очень быстро, заключил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американское руководство в рамках информационной кампании о «вторжении РФ на Украину» пообещало России тяжёлые санкции в случае «усиления агрессии».

Читайте также: Пентагон заявляет, что на границе Украины стало больше российских военных