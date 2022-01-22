Москва, 22 января, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Генеральный директор МХАТа им. М. Горького Владимир Кехман заявил, что по его заявлению следователи возбудили уголовное дело о хищении более 4 млн рублей из кассы театра.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Кехман

«Сначала мы передадим все документы следствию, а затем я смогу рассказать о них. Я написал заявление в полицию, на этой неделе было возбуждено уголовное дело», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что в бухгалтерии театра обнаружили пропажу более 4,2 млн рублей из сейфа.