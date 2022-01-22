Москва, 22 января, 2022, 17:08 — ИА Регнум. В Москве скончался 85-летний экс-личный фотограф первого президента России Бориса Ельцина Дмитрий Донской. Об этом 22 января сообщили РИА Новости его близкие.

Дарья Антонова ИА REGNUM Траур

«Дмитрий умер после болезни, — сказал собеседник агентства. — В октябре прошлого года он отметил 85-летний юбилей».

Отметим, что Донской, который был одним из лучших спортивных фотокорреспондентов страны, проработал личным фотографом Ельцина с 1991 по 1997 годы.