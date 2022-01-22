Москва, 22 января 2022, 17:06 — REGNUM Отказ в выдаче американской визы для российского космонавта Николая Чубы является недоразумением, которое Вашингтон ещё может исправить. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Глава российской госкорпорации добавил, что"холодные ветры» из Вашингтона и Брюсселя в сторону России начали проецироваться и на космическую деятельность.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 января генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что запросил разъяснения главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в связи с отказом в визе российскому космонавту.
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