Москва, 22 января, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Отказ в выдаче американской визы для российского космонавта Николая Чубы является недоразумением, которое Вашингтон ещё может исправить. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

«Я надеюсь, что мы столкнулись с недоразумением, поэтому дадим нашим американским коллегам шанс это недоразумение исправить. Тем не менее осадочек всё равно остаётся», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Глава российской госкорпорации добавил, что «холодные ветры» из Вашингтона и Брюсселя в сторону России начали проецироваться и на космическую деятельность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 января генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что запросил разъяснения главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в связи с отказом в визе российскому космонавту.

Читайте ранее в этом сюжете: Рогозин назвал отказ США в визе космонавту РФ угрозой сотрудничеству на МКС