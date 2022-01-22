Рогозин: отказ США в визе российскому космонавту является недоразумением
Москва, 22 января, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Отказ в выдаче американской визы для российского космонавта Николая Чубы является недоразумением, которое Вашингтон ещё может исправить. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Глава российской госкорпорации добавил, что «холодные ветры» из Вашингтона и Брюсселя в сторону России начали проецироваться и на космическую деятельность.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 января генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что запросил разъяснения главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в связи с отказом в визе российскому космонавту.
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