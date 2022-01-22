Кабул, , 16:57 — REGNUM Представители управления миссии Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (UNAMA) выразили серьезную обеспокоенность исчезновением двух участниц акций протеста в Кабуле. Об этом 22 января сообщает газета «8 Собх».

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

По последним данным, UNAMA обеспокоена исчезновением Таманно Зарьяб Париани и Парваны Ибрагимхейль.

«UNAMA обратилась к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с просьбой предоставить информацию о местонахождении двух кабульских активисток, чтобы продемонстрировать свою приверженность правам человека», — пишет газета.

Отмечается, что активистки исчезли в столице Афганистана 19 января.

Чиновники правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили журналистам газеты, что не владеют какой-либо информацией.