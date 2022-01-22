Зинсхайм, Германия, , 16:50 — REGNUM Сегодня, 22 января, в Зинсхайме на стадионе «Райн-Неккар-Арена» «Хоффенхайм» в центральном матче двадцатого тура немецкой Бундеслиги сезона 2021/22 примет дортмундскую «Боруссию». Игра начнется в 17:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Хоффенхайм» (расстановка 4−4-2): Оливер Бауманн — Крис Ричардс, Кевин Фогт, Бенджамин Хюбнер, Дэвид Раум — Кристоф Баумгартнер, Ангело Штиллер, Деннис Гейгер, Ила Бебу — Андрей Крамарич, Моанес Дабур.

«Боруссия» (расстановка 4−3-3): Грегор Кобель — Рафаэл Геррейру, Матс Хуммельс, Мануэль Аканджи, Мариус Вульф — Джуд Беллингем, Юлиан Брандт, Махмуд Дауд — Марко Ройс, Дониэлл Мален, Эрлинг Холанд.

Бригада арбитров: Дениз Айтекин | Кристиан Диц | Маркус Зинн.

На данный момент «шмели», одержав тринадцать побед и набрав 40 очков, занимают вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. «Хоффенхайм» с 31-м очком располагается двумя позициями ниже.