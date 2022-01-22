Кабул, 22 января, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Шесть человек погибли и один был ранен в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Андхой — Меймене в Афганистане. Об этом сообщили газете «8 Собх» источники в провинции Фарьяб.

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По словам очевидцев, инцидент произошел утром 22 января в местности «Джангал» уезда Даулатабад провинции Фарьяб.

Один из свидетелей сообщил газете, что столкнулись два транспортных средства (автомобили «Тойота Королла» и пикап).

В настоящее время выясняются причины происшествия.