22 января 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление вице-адмирала Кай-Ахим Шенбаха — главы ВМС ФРГ — о том, что Крым не вернется никогда в состав Украины.

Оксана Переможенко, , 19:47 — REGNUM Вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах — глава ВМС ФРГ — считает, что в состав Украины Крым не вернется никогда. Об этом он заявил на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Крымского полуострова нет, он никогда не вернется… это факт», — приводит слова Шенбаха RT.

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Заявление главы ВМС ФРГ обсудили на украинском телеграм-канале «Наглый» и «Первый независимый», а также на странице украинского политического и военного эксперта Юрия Дудкина в социальной сети Facebook.

«Он же адмирал, у него фуражка на голове, а не кастрюля…» — написал «Латыш».

"Да Крым «сам вернется», уже об этом говорили сто раз. Посмотрит, как «хорошо» стало на Украине и вернется. Треба почекати трохи (нужно подождать немного. — О. П.)», — с сарказмом отреагировал Alexander E.

«Он сказал-то, что скоро скажут все…» — добавил Дмитрий.

Бой Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А как же нота протеста от нашего (украинского. — О. П.) МИДа? Будет или нет?» — поинтересовался Charoday.

«Потихоньку, помаленьку, приучают наших панiв (господ. — О. П.) к реальности», — отметил Серж Ч.

«Озвучивать реальные факты в этом прекрасном демократическом мире не принято. Правда, это посягательство на демократию!» — пишет Лизанька.

«Надоело немецким политикам под США лежать, наконец-то начинают говорить правду, какая бы она горькая для Украины ни была», — написала Светлана П.

«Ещё немного таких удачных лет европейской страны и западные части [Украины] уйдут в границы 1939 года», — отреагировала Ирина.

«Если кто-то «временно оккупирован», так это Украина», — пишет Юрий.

«Вот нахал…» — иронизирует Наталья М.

«Военные люди — умные люди. Потому и ходят строем», — добавил не без иронии Игорь Ф.

«Есть и там трезвомыслящие люди», — написал Николай Л.

«В отличие от нынешних западных политиков, плохо образованных и совершенно безответственных, в военной элите там достаточно умных людей», — считает Анатолий С.

Дмитрий Налбандян. Портрет Н.С. Хрущева. 1961

«Крым на Украине был временно, так сказать, по дурости Хрущева. А Россия его завоевала ещё в то время, когда Украина была Малороссией», — отметил Микола Ш.

«Крым сами про*рали. Своей политикой и отношениям к людям. Тоже самое происходит и с Донбассом. Если так дальше будет продолжаться, и другие куски отваливаться начнут. Или этого власть и добивается?» — подытожил Артём.

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