Мадрид, , 16:45 — REGNUM 22 января главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что не намерен отпускать 31-летнего вингера сборной Бельгии Эдена Азара в другой клуб.

Эден Азар (сс) Дмитрий Садовников. soccer.ru

«Азар входит в наши планы на следующий сезон. Я уверен, что он никуда не уйдет», — цитирует итальянского коуча журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне бельгийский нападающий принял участие в семнадцати матчах за «сливочных» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

За «Реал» Азар выступает с 1 июля 2019 года после перехода из лондонского «Челси» за 115 миллионов евро. Текущее соглашение футболиста со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» готов предложить мадридскому клубу 40 миллионов фунтов за трансфер Эдена Азара в январе.