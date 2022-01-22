Орск, Оренбургская область, 22 января, 2022, 16:44 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области пешеход погиб в результате наезда на него автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным полиции, авария произошла на улице Перегонной. Автомобилистка 1971 года рождения сбила пешехода 1999 года рождения, который переходил дорогу в неположенном месте, всего в десяти метрах от пешеходного перехода.

Пострадавшего госпитализировали с тяжёлыми травмами. В больнице он скончался.