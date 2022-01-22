Мюнхен, Германия, 22 января 2022, 16:42 — REGNUM Мюнхенская конференция по вопросам безопасности может стать площадкой для переговоров в «нормандском формате», заявил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Как сообщало ИА REGNUM, Мюнхенская конференция по вопросам безопасности запланирована на 18−20 февраля.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова возразила главе Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгангу Ишингеру, предложившему вооружить Украину.