Мюнхен, Германия, , 16:42 — REGNUM Мюнхенская конференция по вопросам безопасности может стать площадкой для переговоров в «нормандском формате», заявил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Германия Petra B. Fritz

«Европа должна активнее решать свои проблемы. Мюнхенская конференция дает шанс на то, чтобы собрать за одним столом конфликтующие стороны. Я предлагаю оживить «нормандский формат» в Мюнхене вместе с Германией, Францией, Россией и Украиной», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, Мюнхенская конференция по вопросам безопасности запланирована на 18−20 февраля.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова возразила главе Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгангу Ишингеру, предложившему вооружить Украину.