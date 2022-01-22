Премьер-министр Баварии предложил оживить «нормандский формат» в Мюнхене
Мюнхен, Германия, 22 января, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Мюнхенская конференция по вопросам безопасности может стать площадкой для переговоров в «нормандском формате», заявил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Petra B. Fritz
Германия
«Европа должна активнее решать свои проблемы. Мюнхенская конференция дает шанс на то, чтобы собрать за одним столом конфликтующие стороны. Я предлагаю оживить «нормандский формат» в Мюнхене вместе с Германией, Францией, Россией и Украиной», — сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, Мюнхенская конференция по вопросам безопасности запланирована на 18−20 февраля.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова возразила главе Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгангу Ишингеру, предложившему вооружить Украину.