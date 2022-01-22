Москва, 22 января, 2022, 16:40 — ИА Регнум. 22 января московский «Локомотив» объявил о трансфере 21-летнего французского форварда «Монако» Вильсона Изидора. «Железнодорожники» заплатили «монегаскам» 3,5 миллиона евро. Соглашение Изидора с «Локомотивом» рассчитано до 30 июня 2026 года.

Logo-football.ru ФК «Локомотив»

В текущем сезоне, выступая за «Монако», Вильсон Изидор принял участие в девяти матчах за французский клуб во всех турнирах, проведя на поле суммарно 235 минут и не отметившись ни одним результативным действием.

Воспитанник «Ренна» Изидор перешел в «Монако» 1 июля 2018 года на правах свободного агента. Трансферная стоимость французского форварда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.

Вчера, 21 января, «Локомотив» объявил об уходе Виталия Лисаковича в казанский «Рубин» за 1,2 миллиона евро. Ранее клуб также покинул Зе Луиш, выступающий на позиции центрального нападающего.