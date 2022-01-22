Кабул, 22 января, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Все дороги в афганской провинции Гор перекрыты из-за сильного снегопада. Об этом сообщил начальник отдела по информации и культуре провинции Гор Абдулхай Заим 22 января газете «8 Собх».

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По его словам, шоссе Гор — Кабул и Гор — Герат были закрыты для движения. Он отметил, что в настоящее время предпринимаются усилия по разблокированию дорог. Он попросил население Гора никуда не выезжать до дальнейшего уведомления, а в случае необходимости связаться с местными властями.

В то же время, местные власти провинции Бадгис сообщили, что шесть автомобилей с сегодняшнего утра застряли в снегу на перевале Сабзак, который соединяет Калайи-Нау с Гератом, и предпринимаются усилия по их вызволению. Жителей провинций Герат и Бадгис также попросили воздержаться от поездок по этому маршруту.