* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 22 января, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Делегация радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по приглашению МИД Норвегии отправилась в Осло, где состоятся консультации с участием представителей ряда стран. Об этом сообщил на своей странице в Twitter назначенный движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пресс-секретарь афганского министерства иностранных дел Абдул Кахара Балхи.

Ana.press Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«Делегация во главе с министром иностранных дел Амир Ханом Моттаки вылетела специальным рейсом в Норвегию», — написал он.

По его словам, в Осло состоятся переговоры с представителями различных стран «и рядом афганцев по поводу гуманитарной помощи, а также по политическим, образовательным и экономическим вопросам».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября в катарской столице Дохе состоялись переговоры делегации Евросоюза и представителей «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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