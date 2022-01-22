Запорожье, Украина, 22 января, 2022, 16:30 — ИА Регнум. В украинский город Запорожье прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 22 января сообщила пресс-служба офиса президента.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Запорожскую область, — говорится в сообщении. — В Запорожье глава государства примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Соборности Украины».

Как передавало ИА REGNUM, 22 января президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда российских компаний.