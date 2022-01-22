Казань, , 16:27 — REGNUM 29-летний сербский форвард «Рубина» Джордже Деспотович, выставленный казанским клубом на трансфер, входит в список интересов грозненского «Ахмата», подмосковных «Химок» и «Сочи». Об этом 22 января сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Джордже Деспотович Антон Зайцев

В текущем сезоне из-за травмы Деспотович принял участие лишь в десяти матчах за «Рубин» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Сербский нападающий перешел в казанский клуб 27 июля 2020 года из «Оренбурга» на правах свободного агента. Transfermarkt оценивает Деспотовича в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Джордже Деспотович был переведет в дубль «Рубина». Также казанский клуб готов расстаться с футболистом в зимнее трансферное окно.