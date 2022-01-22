Антерсельва, Италия, 22 января, 2022, 16:24 — ИА Регнум. 31-летний немецкий биатлонист Бенедикт Долль одержал победу в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира, проходящем в итальянском городке Антельвельве. Немецкий спортсмен показал время в 37 минут и 14,9 секунд. При этом Долль совершил лишь один промах на четырех огневых рубежах.

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Вторым пришел норвежец Йоханнес Бё с тремя промахами (+31,3 секунды), третьим — Стурла Легрейд также с тремя промахами (+88,8 секунды). Россияне Антон Бабиков и Эдуард Латыпов заняли 10-ю и 25-ю строчки соответственно.

Седьмой этап Кубка мира по биатлону проходит в период с 20 по 23 января в Антельсельве. Начало восьмого этапа, который пройдет в финском городе Контиолахти, запланировано на 3 марта.