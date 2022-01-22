Москва, 22 января, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Власти Кубы упростили процедуру въезда в страну для организованных туристов из России. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Pixabay.com Куба

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Так, решением министерства здравоохранения страны от 5 января «пакетные» туристы, то есть путешествующие через туроператоров и турагентов из России, освобождены от обязательного представления при въезде как сертификатов о вакцинации, так и справок с отрицательными результатами ПЦР-тестов на COVID-19».

Обязательным для прибывающих требованием остаётся заполнение электронной формы D'Viajeros до вылета.

Как сообщало ИА REGNUM, на Кубе общее количество подтвержденных с начала пандемии случаев заражения коронавирусом нового типа превысило один миллион человек.

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