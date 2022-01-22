Берлин, , 16:18 — REGNUM Государственный секретарь МИД Германии по европейским делам и климату Анна Люрманн 22 января заявила, что Европейский союз должен сдержать данные Албании и Северной Македонии обещания и в ближайшее время начать переговоры о расширении с этими странами.

Анна Люрманн Anna-luehrmann.de

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, комментируя вопрос о болгарском вето расширения, немецкий министр заявила, что процесс устранения разногласий относится сугубо к компетенции Болгари и Северной Македонии, однако в ФРГ готовы поддержать их примирение.

«Мы максимально стараемся устранить последние препятствия. Надеюсь, что уже в ближайшее время мы достигнем прогресса», — заявила Люрманн.

Напомним, что Люрманн стала первым иностранным политиком, с которым новый премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски побеседовал после заступления на пост.

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