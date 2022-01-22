Берлин, 22 января, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер выступил против ужесточения санкций в отношении России и газопровода «Северного потока — 2». Об этом он сообщил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Kremlin.ru Премьер-министр Баварии и Президент России Владимир Путин

«Постоянные новые угрозы и всё более жёсткие санкции против России не могут быть решением. С одной стороны, потому что санкции уже давно малоэффективны, а с другой стороны, потому что эти новые санкции зачастую повредили бы нам аналогичным образом», — сказал он.

По его словам, закрытие «Северного потока — 2» или вообще прекращение всех поставок газа из России коснулось бы и Германии.

«Даже в самый разгар холодной войны энергетическая связь между Советским Союзом и Германией не вызывала сомнений», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия весьма дорожит своими отношениями с ФРГ и надеется на их последовательное развитие.

Комментируя заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о возможности введения санкций против газопровода «Северный поток — 2» немецкой стороной, Песков ответил, что России «регулярно, ежедневно кто-то чем-то грозит».