Лондон, 22 января, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Продолжение мультфильма 2000 года «Побег из курятника» выйдет на видеостриминговой платформе Netflix в 2023 году. Об этом пишет журнал The Hollywood Reporter.

Иван Шилов ИА REGNUM «Побег из курятника»

Мультфильм в жанре пластилиновой анимации «Побег из курятника» стал первой полнометражной работой британской студии Aardman Animations. При бюджете в $44 млн анимационная картина собрала в прокате более $220 млн. В 2018 году в студии представили планы по выпуску продолжения.

Сейчас мультипликаторы раскрыли подробности следующего мультфильма серии. Мультфильм получит подзаголовок Dawn of the Nugget, он выйдет на платформе Netflix в 2023 году.

Создатели оригинального мультфильма Питер Лорд, Карла Шелли, Кэри Киркпатрик и Ник Парк вернутся к проекту в качестве исполнительных продюсеров. Режиссёром станет британский художник-мультипликатор Сэм Фелл.