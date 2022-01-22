Москва, 22 января, 2022, 16:07 — ИА Регнум. В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано 40 авиарейсов. Об этом 22 января свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

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Так, по состоянию на 16:04 мск в аэропорту «Домодедово» задержано семь рейсов, еще один отменен; в аэропорту «Внуково» задержано восемь авиарейсов, еще семь отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано семь рейсов, еще 10 отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что 22 января в столице России продлили «желтый» уровень опасности погоды.