22 января 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова депутата Мосгордумы, который призвал похоронить тело Ленина рядом с родственниками.

Тимур Кондратьев, , 16:51 — REGNUM Заявление депутата Мосгордумы, члена федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергея Митрохина о том, что тело основателя советского государства Владимира Ленина следует захоронить рядом с его родственниками, спровоцировало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 22 января в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Ильич Ленин Иван Шилов © ИА REGNUM

"Нет. Пусть лежит, где лежит. Пускай депутаты ложатся туда, куда хотят, а Ленина не тронь!» — пишет Геннадий К.

Многие пользователи пришли к выводу, что как бы депутат того не желал, он никак не может повлиять на присутствие тела Ленина в Мавзолее, который находится под охраной международной организации.

«Ленин жил, Ленин жив и будет жить, его идеи актуальны до сих пор. А об этом депутате забудут сразу же, как он отойдёт в мир иной, а скорее даже раньше. А вообще, Митрохину можно посоветовать сидеть и не бухтеть, ведь Мавзолей входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и просто так Ленина оттуда не вынесут», — отмечает Семён Г.

Плакат «Ленин — жил, Ленин — жив, Ленин — будет жить!»

Некоторые комментаторы отмечают, что Ленин, по сути, просто лежит, а значит, ничего не делает, но почему-то всё равно мешает либеральным политикам спокойно жить.

«Очень забавно видеть, как даже мёртвый Ленин, спрятанный от лишних глаз, кому-то до сих пор покоя не даёт. Чем он Митрохину мешает? Он же не в квартире депутата лежит! Отстаньте от Ильича!» — указывает Алексей А.

Часть людей полагает, что России с таким депутатам не стоит жаловаться на антироссийские настроения в бывших республиках СССР.

«А ещё обвиняют другие республики бывшего СССР в том, что они разрушают всё русское. Это же мы сами первые и начали разрушать всё! Ладно, памятники, но где Ленинград, Сталинград, Свердловск и где очень многое наше прошлое, включая многочисленные заводы и предприятия?» — интересуется Рафаэль И.

Ряд пользователей указывает на то, что Митрохин со своим предложением ставит себя наравне с украинскими неонацистами, которые первым делом, после того как дорвались до власти, начали сносить памятники Ленину.

Сергей Митрохин Dmitry Rozhkov

«Митрохин по скользкой дорожке ходит. В последнее время с Лениным только бандеровцы и отъявленные нацисты боролись. Он их поддерживает? Украинских карателей Митрохин поддерживает? Депутату стоило бы поделиться своим мнение на этот счёт с российским народом», — считает Андрей Б.

Отдельные комментаторы отмечают, что разговоры о выносе тела Ленина из Мавзолея могут, в конечном итоге, привести к расколу среди российского народа.

«К Ленину у народа России, конечно, сложное отношение, но на то в обществе и существует консенсус, чтобы дать и тем, и этим. Раз экономическая модель в России либеральная капиталистическая, а власть в стране преимущественно консервативная, значит, и представителям левых взглядов должна остаться хоть какая-то отдушина. Если тело Ленина вынесут из Мавзолея, российское общество треснет пополам, а это будет катастрофа», — предупреждает Леонид Л.

Нашлись и те, кто убежден, что с данным предложением произойдёт то, что было и с прошлыми, — о них забудут.

«Самое смешное, что Митрохин вылезает из небытия раз в год как раз с подобными предложениями. Погремушка, чтобы отвлечь внимание, не более. Либералы поулюлюкают, коммунисты побухтят, а воз и ныне будет там, вернее Ленин так и останется лежать в Мавзолее», — поделился своим мнением Павел О.

Напомним, 21 января депутат Мосгордумы, член федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин заявил РИА Новости о том, что тело основателя советского государства Владимира Ленина следует захоронить рядом с его родственниками.