Киев, 22 января, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций генерал ВСУ Сергей Кривонос обрисовал сценарий «присоединения Украины к России». Свое видение этого процесса он описал в ходе эфира на телеканалаUkrlife.TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Россия

По словам Кривоноса, Россия вполне может быстро установить контроль над стратегически важными аэродромами на территории Украины и быстро перебросить туда крупные силы.

«Пять-семь аэродромов в радиусе меньше 50 километров от Киева и два аэродрома внутри города (на заводе Антонова и аэродром Жуляны) позволят россиянам осуществить высадку воздушного десанта», — считает Кривонос.

Он допускает, что захват этих аэродромов может быть осуществлен первым эшелоном из боевых вертолетов, которые минут зону разведки киевского района ПВО, следуя на малых высотах и уйдя от истребителей ВВС Украины. Десант штурмовых групп с вертолетов быстро захватит эти аэродромы.

На втором этапе на захваченные аэродромы Россия перебросит самолетами военно-транспортной авиации крупные наземные силы. Всё это может произойти очень быстро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, На Украине с 2014 года твердят о том, что их страна подверглась «агрессии» со стороны России. В последние месяцы в Киеве ежечасно твердят о том, что Россия якобы готовит захват Украины. Особенно эти разговоры усилились после провала первых раундов российско-американских переговоров о стратегической стабильности, в ходе которых, в том числе, решалась судьба Украины.