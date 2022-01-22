Москва, , 15:52 — REGNUM Российской школе тренеров по футболу не нужна искусственная поддержка. Такое мнение 22 января высказал в беседе с журналистами главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Тренер сборной России Валерий Карпин Fc-rostov.ru

«Тренерскую школу искусственно не надо поддерживать. Когда что-то искусственное создается, это всегда плохо», — сказал он.

Также Карпин отметил, что, по его мнению, большое количество в российском футболе в настоящее время иностранных тренеров — это в большей степени элемент моды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался на тему возможности возвращения в национальную команду нападающего санкт-петербургского клуба «Зенит» Артема Дзюбы.