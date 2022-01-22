Киев, , 15:51 — REGNUM Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал 22 января в Twitter ряд заявлений ФРГ по Украине.

Следите за развитием событий в трансляции: «Снова война? Донбасс опасается новых провокаций – все новости»

«Недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, в частности из-за предоставления разрешения на это третьим сторонам, … колебания по отключению РФ от SWIFT — не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности», — написал он.

Он также заявил о важности единства Запада по отношению к РФ, поэтому сторона ФРГ должна прекратить «поощрять Владимира Путина к новому нападению на Украину». При этом Кулеба поблагодарил Берлин за раннее оказанную поддержку.

«Но нынешние заявления … разочаровывают и идут вразрез с этой поддержкой и усилиями», — добавил он.