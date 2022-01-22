Берлин, 22 января, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский абсолютно готов к прямым переговорам с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Такое заявление в интервью германской газете Handelsblatt сделал посол Украины в германии Андрей Мельник.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

По словам Мельника, президент Украины Зеленский с самого начала своей политической карьеры готов вести прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, однако российская сторона не желает вести таких переговоров.

Мельник призвал нового канцлера Германии Олафа Шольца лично выступить с инициативой возобновления переговоров в «нормандском формате» по ситуации в Донбассе, а также призвал германские власти переосмыслить их позицию в вопросе поставок оружия на Украину.

«Будем безустанно убеждать федеральное правительство и оппозицию поставить оборонительное оружие на Украину», — сказал Мельник.

Украинский посол отметил, что ВСУ необходимо в самое ближайшее время 100 тысяч касок и бронежилетов.

Напомним, что переговоры в «нормандском формате» показали свою неэффективность, так как Украина не собирается выполнять достигнутые в рамках этих переговоров договоренности. Москва не раз указывала, что переговоры ради переговоров России не нужны.

Что касается оружия, то после провала российско-американских переговоров о стратегической стабильности западные страны начали спешные поставки вооружений на Украину. При этом Германия заявила, что не будет осуществлять такие поставки, так как оружие не поможет Киеву решить проблему Донбасса.