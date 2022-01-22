Нур-Султан, , 15:45 — REGNUM В Казахстане расследуют 16 уголовных дел по фактам превышения власти полицией в отношении подозреваемых в массовых беспорядках, а также смерти задержанных. Об этом сообщил Елдос Килымжанов — замначальника первой службы генпрокуратуры.

«Расследуются дела по фактам смерти, пыток, превышения власти … Всего по республике инициировано 16 таких уголовных дел», — отметил он.

По его словам, в органы прокуратуры поступила 91 жалоба о пытках и нарушениях прав граждан со стороны сотрудников полиции. При этом нарушения, указанные в 19 заявлениях, не подтвердились. По 56 проверки продолжаются.

Вместе с тем «отдельные случаи нарушения прав граждан «находят свое подтверждение».