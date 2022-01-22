Москва, , 15:41 — REGNUM Александр Осин — аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» — предположил, что ипотечные ставки в 2022 г. могут вырасти на несколько процентных пунктов.

С начала 2022 г. процентные ставки по ипотеке уже выросли до 0,25−1,25 п.п. и в среднем уже составляют 9,8%.

По словам аналитика, как передает РИА Новости, ипотечные ставки достигнут максимума в середине текущего года. При этом расчетный базовый справедливый уровень ключевой ставки ЦБ РФ на этот год составит 8−11%, считает эксперт. Уровень ипотечных ставок при таком сценарии, по его словам, может достичь 16%.

В то же время Анна Бодрова — старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» — считает, что ставки по ипотеке могут достичь 13%, а объем выдачи займов на покупку жилья снизится на 5−7% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, что средний размер ипотеки в РФ за 2021 г. вырос на 25% — до 3,28 млн рублей.