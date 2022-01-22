Стокгольм, 22 января, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Заявки 22 спортсменов из России для получения нейтрального статуса на участие в международных соревнованиях в 2022 году одобрила международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Аthletics). Об этом 22 января сообщает пресс-служба World Аthletics.

Легкая атлетика

При этом членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в World Аthletics было приостановлено осенью 2015 года из-за громкого допингового скандала и продлевалось несколько раз из-за того, что у России не получалось выполнить требования дорожной карты по восстановлению членства в федерации.

В результате этого российские легкоатлеты вынуждены выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Отметим, в 2021 году World Athletics в два раза увеличила квоту легкоатлетов из России на международных соревнованиях и в мировых первенствах, а также чемпионатах мира в текущем году смогут принять участие до 20 легкоатлетов с нейтральным статусом.