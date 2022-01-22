Москва, 22 января, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Растущая политическая напряжённость может привести к полному прекращению совместной работы России и США на Международной космической станции, заявил лётчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Пресс-служба «Тавриды» Лётчик-космонавт Михаил Корниенко

Ранее стало известно, что власти США отказали в визе российскому космонавту Николаю Чубу, который должен был пройти подготовку в американском центре перед полётом на МКС. Корниенко прокомментировал этот инцидент, дав ему сугубо негативную оценку.

«Глупость полная. До сих пор МКС была островком вне политики. Сейчас американцы и туда уже политику свою суют. Это плохо и прискорбно», — заявил лётчик-космонавт.

Он добавил, что решение об ответных мерах должны принимать политики и дипломаты. При этом Корниенко допустил, что эскалация политической напряжённости может привести к полному прекращению российско-американского сотрудничества в рамках МКС.

«Я не знаю всех планов НАТО и «Роскосмоса», но исключать такую возможность нельзя. Тем более, станция летает уже 23 года, близко к пределу», — подытожил космонавт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 января генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что запросил разъяснения главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в связи с отказом в визе российскому космонавту.