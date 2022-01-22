Париж, 22 января, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Форвард футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе возобновил тренировки в общей группе своей команды. Об этом 22 января сообщает L'Equipe.

Fifa.com Килиан Мбаппе

При этом ранее на нынешней неделе 21-летний футболист из-за болей в левой приводящей мышце вынужден был пропустить тренировки в общей группе «ПСЖ». Также 21 января игрок прошел медицинское обследование.

Кроме того, ранее в парижской команде сделали форварду внушительное предложение, с двухлетним соглашением на очень выгодных для игрока условиях, в то же время футболист сообщил руководству «ПСЖ», что он не намерен до лета принимать решение о продолжении сотрудничества со своим нынешним клубом и хочет полностью сосредоточиться на тсвоей игре.

Отметим, в нынешнем сезоне Килиан Мбаппе сыграл в составе «ПСЖ» в 19 матчах и отличился в них 10 голами и восемью результативными пасами.